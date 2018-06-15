Александр Овечкин прокомментировал возможный уход из команды Барри Тротца

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду, что канадский специалист Барри Тротц останется главным тренером команды в следующем сезоне.

«Почему бы и нет? Но и я, и другие игроки считаем, что прежде всего это его решение. Он должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Тротц привёл «Кэпиталз» к Кубку Стэнли впервые с 1974 года, когда команда была основана. «Вашингтон» все четыре раза под руководством специалиста доходил до плей-офф, в последние три года занимал первое место в Столичном дивизионе и дважды выигрывал Президентский кубок (лучшая команда регулярного чемпионата) в сезонах-2015/16 и 2016-17. В сезоне-2015/16 Тротц выиграл приз Джека Адамса как лучший тренер лиги.