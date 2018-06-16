Чайка — о переходе Гальченюка: обмен состоялся из-за его умений центрфорварда

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал обмен с «Монреаль Канадиенс», в результате которого к его команде присоединился форвард Алекс Гальченюк. В прошедшем сезоне Гальченюк в 82 матчах набрал 51 (19+32) очко. Всего в НХЛ он провёл 418 матчей, в которых набрал 255 (108+147) очков. У Гальченюка действующий двухлетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.



«В конечном счёте этот обмен на руку обеим сторонам.



Гальченюк добился успехов, играя на позиции центрфорварда. Не думаю, что мы провели бы такую сделку, если бы не рассчитывали на его игру в центре напададения», — приводит слова Чайки североамериканский журналист Стивен Уайно в своём «твиттере».

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