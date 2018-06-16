Андрей Свечников рассказал о желании стать тренером после игровой карьеры

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал, что хочет стать тренером после окончания игровой карьеры.



«Желание стать тренером после окончания хоккейной карьеры у меня возникло давно. Даже во время интервью на преддрафтовых тестах клубы задавали мне вопрос, кем я хочу стать, и получали соответствующий ответ. Уже и не помню, откуда это пошло и с чего началось. Просто мне это нравится. Хотя, может быть, лет через 20 всё изменится.



Жизнь у нас была не из лёгких, но всё делалось ради хоккея. Хочется сказать большое спасибо родителям за то, что они ради нас многим жертвовали», — цитирует Свечникова официальный сайт лиги.

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