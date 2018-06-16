А. Свечников: не думал о развлечениях, хочется больше времени уделять хоккею

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал, что не интересуется молодёжными развлечениями.



«Я никогда особо не думал о развлечениях, потому что всю жизнь провёл в хоккее — я в нём с трёх лет. Привык уже. В социальных сетях тоже не особо сижу, только в „Инстаграме“ немного. Знаете, наоборот, хочется уделять хоккею ещё больше времени.



Прошлым летом я готовился к сезону с более старшими товарищами Иваном Проворовым, Михаилом Сергачевым и Германом Рубцовым. Они постарше, но я к ним тянулся. Было тяжело, но я старался. Этим летом тоже с ними буду заниматься. Все даётся через работу», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Свечников одной ногой в «Каролине». Кому повезёт с Кравцовым и Денисенко? На драфте НХЛ в первом раунде могут выбрать трёх россиян.