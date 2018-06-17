Муниципалитет Братиславы подал иск к «Словану» почти на 60 млн рублей

Муниципалитет столицы Словакии подал иск к хоккейному клубу «Слован» из-за задолженности по выплатам за аренду домашней арены «Зимний стадион им. О. Непелы».



Задолженность «Слована» составляет почти 800 тыс. евро или 60 млн рублей, информирует hokej.sk, ссылаясь на словацкое новостное издание TASR. В конце января «Слован» должен был выплатить городу более 1 млн евро, однако впоследствии погасил лишь половину этой суммы.

«Это первый случай, когда «Слован» не платит так долго, долг в 800 тыс. евро – огромная сумма для муниципалитета, недостаток этих денег может поставить нас на колени и обанкротить мэрию как самостоятельный орган власти», — заявил мэр города Иво Несровнал.

«Слован» попросил у города отсрочку до конца сентября, однако муниципалитет решить подать иск.

Напомним, ранее нефтегазовая компания ООО «Газпром Экспорт» стала спонсором братиславского клуба.