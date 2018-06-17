Бэбкок – о победе фарм-клуба в АХЛ: побеждать тяжело на любом уровне

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок заявил, что победа фарм-клуба «Торонто Марлиз» в АХЛ поможет его игрокам в будущем.

«Я убеждён в том, что побеждать всегда тяжело. На любом уровне, в любом чемпионате. Но я также твёрдо верю в то, что, победив раз, увеличиваешь шансы на повторный успех.

Я очень рад за этих ребят. Они много работали, хорошо играли. Поговорите с ними, и вы почувствуете, что они верят в себя, довольны собой. Это замечательно. Это хороший признак. У команды хорошие перспективы, когда в её распоряжении хороший выбор игроков на всех позициях. Тогда понимаешь, что у неё есть шанс в НХЛ», — сказал Бэбкок.