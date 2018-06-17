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Суини: «Бостон» не собирается менять курс, надеюсь, останемся успешной командой

Суини: «Бостон» не собирается менять курс, надеюсь, останемся успешной командой
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал о стратегии клуба на следующий сезон.

«Мы не собираемся менять наш курс. Я надеюсь, что мы останемся успешной командой. Надо избегать травм, надо, чтобы ребята успешно играли. Надо идти вперёд. Я полагаю, что молодёжь в восторге от нашей команды, но надо быть терпеливым.

Посмотрите, где мы сейчас находимся. Мы сейчас снова в самом начале пути, как и все остальные. Надо набрать 100 очков, чтобы попасть в плей-офф. И эта мысль отрезвляет. Сезон ещё не начался, и надо понимать, что он будет совсем непростым. Придётся попотеть. Надеюсь, что мы будем расти дальше, и в апреле у нас всё будет хорошо», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.

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