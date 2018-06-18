Паренто: спокойно завершаю карьеру благодаря двум сезонам с Таваресом

Нападающий Пьер-Александр Паренто, недавно объявивший о завершении карьеры, вспомнил об игре с Джоном Таваресом.



«Моя жизнь полностью изменилась. Я могу сейчас спокойно завершить карьеру благодаря тем двум сезонам. Я до сих пор удивляюсь: мне было 27 лет, ему — 19. А я учился у него. Учился быть профессионалом. Я им не был на тот момент. Возможно, поэтому я так долго играл в младших лигах. И я учился у него, а он учился общаться. Мы неплохо дополняли друг друга. Благодаря мне он мог расслабиться, а я равнялся на него. Он действительно живет хоккеем. Джон — серьёзный человек, самый преданный хоккею из всех, с кем я пересекался. А я играл со многими, встречал много перспективных ребят, звёзд. Он самый преданный из всех», — цитирует Паренто официальный сайт лиги.

Бывший форвард восьми клубов НХЛ Паренто завершил карьеру после сезона в КХЛ