Московское «Динамо» подписало новый контракт с Тарасовым

Московское «Динамо» переподписало контракт с нападающим Даниилом Тарасовым на новых условиях, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 21-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона-2018/19.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Тарасов принял участие в 55 встречах, сумев записать на свой счёт 23 (14+9) очка при показателе полезности "-4" и 39 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 16 минут за игру.

6 клубов КХЛ, которые усилили состав в межсезонье Бело-голубые подписали Шипачёва и вернули своих воспитанников, а в Омске строят наполеоновские планы.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»