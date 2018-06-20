Зборовский подпишет двусторонний контракт с ХК «Сочи» на два года

Защитник Сергей Зборовский, в прошлом сезоне выступавший в ECHL за «Гринвилл», вернётся из США в Россию. Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время 21-летний хоккеист подпишет двусторонний контракт с ХК «Сочи» на два года.



Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс», которому принадлежит контракт россиянина, выставил Сергея на «безусловный» драфт отказов. В сезоне-2017/18 Зборовский провёл 47 матчей за «Гринвилл», в которых набрал 17 (5+12) баллов при показателе полезности «-10». Кроме того, Зборовский провёл 10 игр за «Хартфорд» в АХЛ, не сумев отметиться очками при показателе полезности «+1».



В России Зборовский выступал за ХК МВД.

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