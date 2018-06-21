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Овечкину вручили седьмой «Морис Ришар Трофи»

Фото: Ethan Miller/Getty Images
Овечкину вручили седьмой «Морис Ришар Трофи»
Хоккей / НХЛ

Минувшей ночью в Лас-Вегасе, в рамках вручения индивидуальных наград по итогам сезона, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил седьмую в карьере награду лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи».

Ранее Овечкин становился лучшим снайпером лиги в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Российский нападающий повторил рекорд Бобби Халла по победам в гонке голеадоров, во времена которого в лиге не было специального приза для лучшего снайпера. Кроме того, Овечкин стал первым в истории НХЛ, кому удалось стать лучшим снайпером отдельно взятой команды 13 сезонов подряд.

В минувшем сезоне 32-летний Овечкин в 82 матчах забросил 49 шайб и сделал 38 передач.

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