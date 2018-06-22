Потолок зарплат в НХЛ вырос на 6% и составит $ 79,5 млн

НХЛ и Ассоциация игроков официально объявили размер потолка и пола зарплат на сезон-2018/19.



Размер потолка составит $ 79,5 млн против $ 75 млн в прошлом сезоне. Прирост составляет 6% и является наибольшим, начиная с 2014 года.



По данным журналиста The Athletic Джеймса Миртла, профсоюз не воспользовался полностью своим правом дополнительного инфляционного увеличения потолка (максимум 5%, если бы был реализован такой сценарий, размер потолка мог достигнуть анонсируемых ранее $ 82 млн), поэтому его текущий рост в в основном базируется на увеличении доходов.



Пол зарплат составит в следующем сезоне $ 58,8 млн против $ 55,4 млн в прошлом сезоне (прирост 6,1%).

Потолок зарплат в НХЛ вырастет до $ 78-82 млн в сезоне-2018/19