Атюшов: выступление нашей футбольной сборной – это небольшой культурный шок

Капитан «Амура» Виталий Атюшов прокомментировал результаты сезона в НХЛ и успешный старт сборной России на чемпионате мира по футболу.



«Во время финала «Вегас» – «Вашингтон» следил в основном за счётом и авторами голов. Естественно, вместе со всеми нашими хоккейными людьми поздравляю российское трио «Кэпиталз» с большой победой, парни свой кубок полностью заслужили.



Но могу сказать, что серия «Вашингтон» – «Питтсбург» вызвала у меня намного больше интереса. Переживаю за Евгения Малкина ещё с тех пор, когда совсем мальчишкой он пришёл в «Магнитку». К сожалению, Малкин уступил и открыл дорогу к трофею Овечкину, Орлову и Кузнецову.



Когда Малкин пришёл «Магнитку» 10 лет назад, сразу стало ясно, что растёт большой хоккеист, хотя и в 18 лет он был крупнее многих. Евгений не тушевался, не признавал авторитетов, сразу влился в коллектив. Очень рад, что у него в карьере всё сложилось.



Выступление нашей футбольной сборной – это небольшой культурный шок. Команда отлично готова, борется, бежит, разрывает своих соперников. При этом на улицах Москвы праздник, народ счастлив.



Говорят, что девять лет назад, когда мы выиграли чемпионат мира в Берне, была такая же картина. Было бы очень-очень круто, если бы футболисты сборной России повторили наш результат. Впрочем, и бронза Евро-2008 тоже хороший ориентир», – цитирует Атюшова Russia Hockey.

Атюшов: «Амур» – один из лидеров в лиге по атмосфере