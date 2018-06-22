Орлов: до сих пор стесняюсь выпивать при родителях

Обладатель Кубка Стэнли—2018 россиянин Дмитрий Орлов рассказал, как праздновал завоевание главного трофея в НХЛ.



«В фонтане, как Кузнецов, не плавал. Я в это время сидел в ресторане неподалеку вместе со своими партнёрами по команде. Общались, и я не мог отвлечься.



Да каждый день что-то происходило веселое. Представляете же наши эмоции? Но ни на какое безумство не решился, по крайней мере на то, о котором можно было бы отдельно рассказать. Старался себя вести спокойней, ведь родители находились в Вашингтоне, да и моя жена Варвара была рядом.



Я до сих пор стесняюсь пить в присутствии родителей, и в душе сохраняется надежда, что они не знают, что я могу употреблять спиртные напитки. Не хочется, чтобы за меня было стыдно», – приводит слова защитника «Вашингтон Кэпиталз» «СЭ».



В минувшем сезоне Орлов провёл 106 матчей за столичный клуб, в которых отметился 39 (12+27) очками.

Как Овечкин, Кузнецов и Орлов отмечали победу в Кубке Стэнли – в фоторепортаже