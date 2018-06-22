«Тампа-Бэй» не будет предлагать 38-летнему Крису Куницу новый контракт

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» не собирается подписывать новое соглашение с нападающим Крисом Куницом.



Об этом сообщает журналист The Athletic Джо Смит, ссылаясь на генерального менеджера «молний» Стива Айзермана. Отмечается, что 38-летний нападающий не собирается завершать карьеру. Предыдущий контракт Куница был рассчитан до окончания сезона-2017/18 с зарплатой $ 2 млн.

В минувшем сезоне Куниц сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 29 (13+16) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф он провёл 17 встреч, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1».