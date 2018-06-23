«Каролина Харрикейнз» выбрала Андрея Свечникова на драфте НХЛ — 2018

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» проходит драфт НХЛ — 2018.

Российский нападающий Андрей Свечников был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» под вторым номером драфта — 2018.

Стоит отметить, что 18-летний форвард второй год подряд выиграл звание лучшего проспекта юниорской лиги. Сначала это случилось в USHL, а затем – в OHL. Осенью он пропустил 17 матчей из-за травмы руки, но в итоге это нисколько не помешало ему выиграть гонку снайперов и бомбардиров среди новичков лиги Онтарио – он набрал 72 (40+32) очка в 40 матчах за «Бэрри».

Напомним, что под первым номером драфта —2018 «Баффало Сэйбрз» выбрал 17-летнего шведского защитника Расмуса Далина.

КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ СВЕЧНИКОВ

