Генменеджер «Каролины»: Свечников всегда создаёт угрозу и говорит о победах

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл высказался об игровых качествах нападающего Андрея Свечникова, выбранного под вторым номером драфта-2018.



«Свечников создаёт угрозу всегда, когда находится на льду. Он умеет забивать голы, забросил 40 шайб в 44 матчах. Это важное качество. Также у него отличный бросок. Он может изменять результат игр.



О Свечникове-игроке мы знаем всё, но он ещё и хороший человек. Когда разговариваешь с ним, он всегда заряжен. Он говорит о том, что связано с победами. Приятно слышать. Он хочет быть частью побеждающей организации и команды», – цитирует функционера официальный сайт клуба.

9 россиян, выбранных в первой тройке первого раунда драфта НХЛ Андрею Свечникову есть с кого брать пример.