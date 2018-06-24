А. Романов: сделаю всё, чтобы через два года приехать в «Монреаль»

Российский защитник Александр Романов прокомментировал результаты драфта НХЛ 2018 года, где он под общим 38-м номером был выбран «Монреаль Канадиенс».

«Я думал, что меня выберут в конце второго или начале третьего раунда, но я весь сезон очень старался, и, наверное, мне за это воздалось. Разрывать контракт с ЦСКА не намерен. Но я сделаю всё, чтобы через два года приехать в Монреаль», — приводит слова Романова официальный сайт НХЛ.

Романов выступает в системе московского ЦСКА. В минувшем сезоне он провёл 37 матчей за клуб МХЛ «Красная Армия», набрав 14 (7+7) очков при показателе полезности «+17» и 37 минутах штрафного времени. Также Александр регулярно вызывался в национальную сборную России своего возраста, в сумме проведя за неё в минувшем сезоне 16 матчей. 18-летний защитник записал в актив семь (5+2) очков.