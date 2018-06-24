Хованов: думал, что меня выберут в 4-м или 5-м раунде, на 3-й даже не надеялся

Нападающий Александр Хованов, выбранный под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Миннесота Уайлд», поделился эмоциями от этого события.

«Я думал, что меня выберут в четвёртом-пятом раунде, на третий даже не надеялся. Приятно удивлён. Я знаю, что в этой команде также задрафтованы Кирилл Капризов и Дмитрий Соколов», — рассказал Хованов официальному сайту НХЛ.

Александр выступает в QMJHL за клуб «Монктон». В минувшем сезоне Хованов провёл 41 матч и набрал 35 (12+23) результативных баллов.