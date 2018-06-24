И. Морозов: не подозревал, что задрафтует «Вегас», в финале болел за Овечкина

Нападающий Иван Морозов, выбранный на драфте НХЛ 2018 года под общим 61-м номером клубом «Вегас Голден Найтс», рассказал о впечатлениях от этого события.

«Я очень рад, что меня выбрал «Вегас». Следил за этой командой во время финала Кубка Стэнли. Но тогда ещё не подозревал, как сложится драфт, и очень радовался за Александра Овечкина», — приводит слова Морозова официальный сайт лиги.

В минувшем сезоне Морозов выступал в системе ханты-мансийской «Югры», после чего был обменян в систему СКА. 18-летний нападающий провёл один матч в КХЛ и не отметился набранными очками. Также Иван сыграл 30 матчей в МХЛ за клуб «Мамонты Югры», записав в актив 23 (11+12) результативных балла при показателе полезности «+2», и 16 матчей за юниорскую сборную России, набрав 14 (10+4) очков.