Специалисты ФХР проинспектируют основную и две резервных арены «Ижстали»

В рамках подготовки к чемпионату ВХЛ специалисты Федерации хоккея России три ледовых арены, на которых может играть «Ижсталь».

Наряду с Ледовым дворцом «Ижсталь» специалистами ФХР будут также проинспектированы Крытый каток «Олимпиец» и Ледовый дворец спорта «Глазов Арена», как резервные площадки для проведения домашних матчей команды «Ижсталь». Сроки инспекции будут определены в ближайшее время.

Ранее «Ижсталь» представила в Федерацию хоккея России письмо от правительства Удмуртии о достаточном финансировании клуба в сезоне-2018/19.



Напомним, что не так давно клуб переживал тяжёлые времена. В декабре 2017 года на сайте клуба появилась информация о том, что команду покидают шесть игроков, а также тренер из-за задержек по заработной плате.