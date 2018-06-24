Агент защитника «Вашингтона» Джона Карлсона ведёт переговоры с другими клубами

Агент Рик Каррэн прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джона Карлсона. Его будущее в клубе остаётся под вопросом.

«На данный момент у нас нет соглашения с «Вашингтоном», поэтому я общаюсь с другими заинтересованными в Карлсоне команды, что разрешено», — приводит слова агента в своём «твиттере» инсайдер TSN Боб Маккензи.

В минувшем регулярном сезоне 28-летний Карлсон установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником НХЛ, набрав 68 (15+53) очков. Напомним, «столичные» обменяли защитника Брукса Орпика и голкипера Филиппа Грубауэра, освободив себе место под потолком.