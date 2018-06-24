«Питтсбург» заинтересован в возвращении Криса Куница

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» изучает возможность возвращения 38-летнего нападающего Криса Куница, который в составе «пингвинов» трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), информирует Pittsburgh Post-Gazette.

Ранее стало известно, что нынешний клуб Куница, «Тампа-Бэй Лайтнинг», не собирается подписывать новое соглашение с нападающим. Предыдущий контракт Куница был рассчитан до окончания сезона-2017/18 с зарплатой $ 2 млн.

В минувшем сезоне Куниц сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 29 (13+16) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф он провёл 17 встреч, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1».