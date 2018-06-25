«Вашингтон» официально объявил о продлении контракта с Джоном Карлсоном

«Вашингтон Кэпиталз» официально объявил о продлении контракта с американским защитником Джоном Карлсоном.

Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет. Сумма контракта — $ 64 млн ($ 8 млн за сезон). Больше Карлсона в столичном клубе зарабатывает только Александр Овечкин, у которого средняя зарплата $ 9,34 млн за сезон.

«Джон — исключительный игрок для нашего клуба, который вырос в одного из лучших защитников в НХЛ. Такой защитник — редкость для лиги. Ему всего 28 лет — он в самом расцвете сил. Мы рады, что стороны пришли к соглашению, и Джон продолжит карьеру в составе «столичных», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

В минувшем регулярном чемпионате Карлсон установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником лиги, набрав 68 (15+53) очков. В 24 матчах плей-офф на счету хоккеиста 20 (5+15) очков.