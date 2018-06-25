Марченко: получаю наслаждение от хоккея в исполнении Панарина и Кейна

Нападающий Кирилл Марченко, выбранный на драфте НХЛ 2018 года под общим 49-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс», рассказал, на кого ориентируется в своей игре.



«Мне очень симпатичны Артемий Панарин и Патрик Кейн. Оба игровики, люблю такой стиль. Нравится воздушное катание Панарина. На их хоккей очень приятно смотреть. Я получаю от него большое наслаждение», – цитирует 18-летнего форварда официальный сайт НХЛ.



В минувшем сезоне Марченко выступал в системе ханты-мансийской «Югры». 17-летний нападающий провёл два матча в КХЛ, в которых не отметился набранными очками. Также Кирилл сыграл 31 матч в МХЛ за клуб «Мамонты Югры», записав в актив 16 (8+8) баллов при показателе полезности «+10». Также Марченко сыграл 14 матчей за юниорскую сборную России, набрав 12 (6+6) очков.

«Коламбус» под общим 49-м номером драфта выбрал Кирилла Марченко