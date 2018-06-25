Шарангович: рад драфту в «Нью-Джерси», но и вариант с «Динамо» Минск не исключён

Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович, выбранный под общим 141-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Нью-Джерси Девилз», поделился планами на следующий сезон.



«Я очень-очень рад. До сих пор эмоции перехлестывают. Знаете, мечта осуществилась! С детства смотрел обзоры НХЛ и очень хотел попасть на драфт.



Дальнейшие планы? Для начала нужно полететь в лагерь новичков в Нью-Джерси, познакомиться с руководством, тренерским штабом, узнать, чего они от меня ждут, а потом буду разговаривать с агентами, как лучше действовать дальше. Никогда там не был, поэтому хочется показать себя. Минское «Динамо» я в любом случае не исключаю», – цитирует Шаранговича официальный сайт минского клуба.



В минувшем сезоне КХЛ 20-летний Шарангович провёл 47 матчей за минское «Динамо», в которых набрал 12 (4+8) очков.