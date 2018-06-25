Григорий Денисенко примет участие в тренировочном лагере «Флориды»

Нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко примет участие в тренировочном лагере клуба НХЛ «Флорида Пантерз», информирует официальный сайт команды. Напомним, «пантеры» выбрали Денисенко под общим 15-м номером на драфте-2018.



В минувшем сезоне Денисенко принял участие в 4 матчах плей-офф КХЛ в составе «Локомотива». Контракт 17-летнего форварда с ярославским клубом рассчитан до 2020 года, но игрок заявил о желании отправиться в НХЛ через сезон.

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