Стали известны планы предсезонной подготовки «Йокерита» и рижского «Динамо»

Стали известны планы предсезонной подготовки финского «Йокерита» и рижского «Динамо», информирует официальный сайт КХЛ.



«Динамо» (Рига)



С 10 по 12 июля рижане пройдут медосмотр, затем отправятся на тренировочный сбор в г. Лиепая, который продлится до 24 июля. С 27 июля по 2 августа команда проведёт второй сбор в Риге (ледовый комплекс «Inbox», Пиньки), в рамках которого на 30 июля запланирован контрольный матч с «Торосом» (Нефтекамск). 5-11 августа — участие в Кубке губернатора Нижегородской области. 13-20 августа команда вновь будет тренироваться в ледовом комплексе «Inbox». 21-26 августа – участие в предсезонном международном турнире в Риге.



«Йокерит»



На 23 июля запланирован выход из отпуска и сбор команды, до 30 июля – медосмотр и тестирование. С 30 июля по 6 августа «Йокерит» будет тренироваться в Хельсинки. 2 августа – товарищеский матч с «Нефтехимиком» в г. Тиккурила (Финляндия). С 6 по 10 августа – сбор в г. Виерумяки, в рамках которого 8 августа запланирован товарищеский матч с «Сибирью» (в г. Валкеакоски). С 13 по 16 августа – сбор в Хельсинки, в рамках которого 16 августа запланирован товарищеский матч со СКА (в г. Тиккурила). 23-28 августа – участие в предсезонном турнире имени Н.Г. Пучкова. С 29 августа по 2 сентября «Йокерит» завершит предсезонную подготовку тренировками в Хельсинки.

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