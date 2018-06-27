«Локомотив» произвёл обмен с «Нефтяником»

«Нефтяник» и «Локомотив» осуществили обмен, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. В результате обмена в Альметьевск отправился нападающий Данила Цыганов. Ярославский клуб взамен получил денежную компенсацию.

20-летний форвард провёл последние четыре сезона в системе ярославского клуба. В минувшем сезоне Цыганов забросил 14 шайб и сделал 16 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. В 4 матчах плей-офф уроженец Балашихи очков набрать не сумел.

Всего за карьеру в МХЛ хоккеист принял участие в 104 играх, где набрал 43 (18+25) очка при показателе полезности «+40».