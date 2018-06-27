Агент Панарина опроверг слухи о переезде в крупный город из-за желания девушки

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, опроверг слухи о том, что его клиент хочет переехать в крупный город из-за желания девушки.



«Есть слухи, что Артемий Панарин ищет возможность переехать в клуб из большого города, чтобы его девушке было проще заниматься деятельностью в модельной сфере. Однако это абсолютно не соответствует действительности. Она не занимается этим уже три года. И у неё нет планов вернуться в модельный бизнес», — написал Мильштейн в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что Панарин хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Флориде. Россиянин также заявил, что не готов обсуждать с «Коламбусом» новый контракт. Действующее соглашение Панарина истекает летом 2019-го.