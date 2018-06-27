Джон Карлсон проведёт день с кубком Стэнли, привлекая деньги на борьбу с раком

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, как проведёт свой день с главным трофеем НХЛ 4 июля.



Он отправится в город Бетесду (пригород Вашингтона), где располагается комплекс медицинских научно-исследовательских центров. Карлсон хочет организовать специальный сбор средств на развитие исследований в области диагностики и лечения редких видов рака головного мозга у детей. По статистике, такой диагноз в США ставится каждый день в среднем одному ребёнку при очень низком проценте выживаемости.



Ранее «Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с Карлсоном. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет. Сумма контракта — $ 64 млн ($ 8 млн за сезон).

«Вашингтон» официально объявил о продлении контракта с Джоном Карлсоном