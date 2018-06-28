Источник: Смит-Пелли согласовал с «Вашингтоном» однолетний контракт на $ 1 млн

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшее время подпишет новый контракт с нападающим Деванте Смит-Пелли, сообщает обозреватель ESPN и NHL.com Кевин Уикс в своём «твиттере».

Соглашение с 26-летним хоккеистом будет рассчитано на один год. Игрок получит $ 1 млн за сезон.

Известно, что у Смит-Пелли были более выгодные в финансовом плане предложения от двух других клубов, однако форвард хотел остаться в «Вашингтоне».

Ранее сообщалось, что руководство «Вашингтон Кэпиталз» отказалось от продления контракта с игроком.

В минувшем регулярном чемпионате сезона-2017/18 форвард принял участие в 75 встречах, записав в актив 16 (7+9) очков при показателе полезности «-6» и 38 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Смит-Пелли провёл 24 игры, заработав 8 (7+1) баллов при показателе полезности «-2».