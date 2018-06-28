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Нечас: Свечников уже готов к НХЛ, я тоже постараюсь попасть в основную команду

Нечас: Свечников уже готов к НХЛ, я тоже постараюсь попасть в основную команду
Хоккей / НХЛ

19-летний нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас прокомментировал перспективы российского форварда Андрея Свечникова, который был выбран «ураганами» под общим вторым номером драфта НХЛ. Напомним, в тренировочном лагере Нечас и Свечников тренируются в одном звене.

«Свечников — уже готовый игрок для Национальной хоккейной лиги. Я же сейчас выгляжу лучше, чем год назад, постараюсь попасть в основную команду», — приводит слова игрока Hokej.cz.

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