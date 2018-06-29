Георгиев: я хочу быть сменщиком Лундквиста, это моё место

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ и рассказал, что готов быть сменщиком Хенрика Лундквиста.



«Я хочу быть сменщиком Лундквиста, это моё место. Во время тренировочного лагеря приятно получать большую практику. Когда удаётся сыграть несколько игр подряд, всегда ощущаешь себя увереннее, в своей колее. Так легче. В чём мне надо улучшаться? Не хочу рассказывать какие-то секреты, ими могут воспользоваться соперники», — приводит слова Георгиева New York Post.