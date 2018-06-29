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Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Артёмом Волковым

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Артёмом Волковым
Хоккей / КХЛ

Белорусский нападающий Артём Волков подписал новый контракт с минским клубом. Форвард заключил двустороннее соглашение, срок которого рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне Волков провёл 53 матча за «Динамо», набрав 3 (1+2) результативных балла, 30 штрафных минут и «+2» по системе «плюс/минус».

Ранее Артём выступал за омский «Авангард». В КХЛ он провёл 100 матчей, из них шесть – в плей-офф. В общей сумме на счету Волкова 8 (2+6) очков при показателе полезности «-7» и 72 минутах штрафного времени.

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