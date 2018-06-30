Огурцов: Назарову нельзя присутствовать на тренировках, у нас волонтёрский сбор

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов прокомментировал переход команды на финский формат домашней площадки.



«Следит ли Назаров за тренировочным сбором? Насколько я знаю, по правилам профсоюза он не имеет права присутствовать, лагерь у нас волонтёрский. Но, думаю, всю информацию главный тренер получает.



Как отреагировал на переход на финский формат площадки? Позитивно. Когда выступал за „Ладу“, у нас была канадская площадка — и мне она нравилась. Можно чуть меньше кататься — но больше вступать в контактную борьбу, угрожать воротам соперника. Учитывая нашу тактику, агрессивную и силовую, финский лед должен стать козырем „Нефтехимика“», — цитирует Огурцова Russia-Hockey.

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