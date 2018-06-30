Грёнборг — о 30 шведах на драфте: страна проводит громадную работу над хоккеем

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг поделился мнением об итогах драфта НХЛ-2018, на котором было выбрано 30 шведов.



«Наша страна и федерация хоккея с 2000-х годов проводит целенаправленную подготовку отличных молодых игроков. Мы делаем всё по специальному плану. У нас множество тренеров и детских скаутов, но мы стараемся не слишком сильно ограничивать их. Игрокам на льду дозволено принимать самостоятельные решения, они должны учиться креативной игре.



У Швеции много талантливых форвардов, но пока, к сожалению, у нас нет топ-снайпера в НХЛ», — цитирует Грёнборга Aftonbladet.



Итоги драфта НХЛ по странам игроков