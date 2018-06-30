Есмантович: надеюсь исполнить мечту Владимира Петрова в ЦСКА

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович выступил с речью на открытии памятника легендарному форварду Владимиру Петрову.



«Очень скорбно, когда уходят такие глыбы. В прошлом году клуб ЦСКА понес огромную утрату, которая с ходом времени чувствуется все глубже и глубже. Мы, молодежь, сегодня несем ношу, которую ветераны заложили еще в 1946 году. ЦСКА всегда славился мастерами, но Петров был особенным человеком, он был для меня наставником», – сказал Есмантович на открытии памятника.



«Он всегда мог поправить, всегда отстаивал свою точку зрения и добивался результата. В моем сердце я всегда буду помнить его как наставника. Хочу, чтобы сбылась его мечта, не буду ее озвучивать. Надеюсь, что справляюсь, выполню ее для ЦСКА и для Петрова», — сказал Есмантович.

«Прощай, наш друг!». Соперники и друзья – о Владимире Петрове Третьяк, Быков, Аркадий Ротенберг выразили соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.