Карлсон: Рирден умеет находить язык со всеми, это отличный специалист

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал назначение главным тренером команды Тодда Рирдена.

«Он умеет находить общий язык с очень разными людьми и смотреть на вещи под разным углом. Это отличный специалист, он, безусловно, заслужил шанс стать главным тренером нашей команды», — сказал Карлсон в интервью официальному сайту «Вашингтона».

Напомним, накануне «Кэпиталз» официально объявили о назначении Тодда Рирдена главным тренером команды. Рирден ранее на протяжении четырёх лет работал в тренерском штабе «Вашингтона».