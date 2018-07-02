«Вашингтон» объявил о переходе форварда Ника Дауда

«Вашингтон Кэпиталз» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Ником Даудом. Соглашение рассчитано на один сезон, за который хоккеист заработает $ 650 тыс.

Минувший сезон 29-летний нападающий начинал в составе «Лос-Анджелес Кингз», а закончил в «Ванкувер Кэнакс». За «королей» канадский форвард сыграл 16 матчей регулярного чемпионата и сделал 1 голевую передачу. В составе «косаток» Дауд принял участие в 40 играх «регулярки», где забросил 3 шайбы. Общий показатель полезности составил «-10».

Всего за карьеру в НХЛ форвард забросил 9 шайб и сделал 17 результативных передач в 131 матче регулярного чемпионате при полезности «-24». В 2015 году выиграл Кубок Колдера с «Манчестер Монархс».