«Вегас» объявил о заключении контракта с защитником Ником Холденом на $ 4,4 млн

«Вегас Голден Найтс» подписал контракт с защитником Ником Холденом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на два года, а его зарплата составит $ 2,2 млн.

31-летний Холден в 55 матчах регулярного сезона-2017/18 за «Рейнджерс» забросил 3 шайбы и сделал 9 результативных передач, в 18 играх «регулярки» за «Брюинз» он набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф канадский игрок принял участие только в 2 матчах, сделав 1 голевую передачу.

Всего за карьеру в НХЛ защитник принял участие в 394 матчах, в которых забросил 41 шайбу и сделал 80 результативных передач при полезности «+9».