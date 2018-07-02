Панарин хочет подписать контракт с зарплатой $ 9-10 миллионов за сезон

В ближайшие дни ожидается прогресс в переговорах по поводу перехода нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина в другой клуб, сообщает The Fourth Period.



У 26-летнего нападающего идёт последний из двух лет контракта с «Коламбусом» на $ 6 миллионов, и в июле следующего года он может стать неограниченно свободным агентом. Панарин уже уведомил руководство «Коламбуса» о том, что не планирует продлевать соглашение.



Среди команд, заинтересованных в подписании россиянина — «Сан-Хосе», «Флорида», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рэйнджерс», «Филадельфия», «Лос-Анджелес» и «Бостон». Агент Панарина отказался комментировать эту информацию.



Панарин хочет заключить новый контракт на восемь лет и зарабатывать $ 9-10 миллионов за сезон. При этом восьмилетний контракт Артемий может заключить только с «Коламбусом», другие клубы могут предложить ему соглашение не более чем на семь лет.



В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ 26-летний игрок отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.

Названы 10 клубов НХЛ, заинтересованных в обмене Артемия Панарина

Генменеджер «Коламбуса» проведёт встречу с Панариным в июле