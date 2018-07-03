Прокурор по делу Войнова: он был в России и мог не выполнить условий суда

Стали известны подробности по делу российского защитника Вячеслава Войнова, с которого недавно решением верховного суда Лос-Анджелеса были сняты обвинения в бытовом насилии.

«Известно, что прокуроры, работавшие с делом россиянина, были против снятия обвинений и требовали не отклонять осуждение. Согласно судебным документам, юристы утверждали, что «невозможно определить, выполнил ли Войнов условия испытательного срока или нет, так как он уезжал в Россию», — отмечает АР.

Войнов рассчитывает вернуться в НХЛ. После снятия обвинений единственным препятствием остаётся бессрочная дисквалификация в НХЛ.