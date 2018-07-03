Ковальчук: общались с Таваресом, думали, может, попадём в одну команду

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал заключение трёхлетнего контракта с клубом.

«В первую очередь важно то, что в «Кингз» есть много ребят, которые уже выигрывали титул, костяк у них остался от той победной команды. В прошлом году они попали в плей-офф, проиграли «Вегасу», но матчи получились упорными. У «Лос-Анджелеса» очень хороший вратарь — Джонатан Куик. Хватает лидеров — Анже Копитар, Дрю Даути, подписавший долгосрочный контракт. Многие ребята уже позвонили, поприветствовали в команде. Это очень приятно.

Хотелось оказаться в команде, которая в тебе заинтересована. Не хотелось быть каким-то грузом, напрашиваться куда-то. Это не в моём стиле. Выбирал именно по этому принципу. Мне объяснили, где меня видят. Пообщался с тренером. Он, кстати, скоро приедет в Майами, мы лично познакомимся, увидимся, ещё раз пообщаемся. Очень тепло приняли, это меня подкупило.

Мы, кстати, общались несколько раз с Таваресом, потому что агенты одни. Когда я подписывал контракт с «Нью-Джерси», то у меня была примерно такая же ситуация, как у него сейчас. Думали, может, попадём в одну команду. Рад за Джона, он сделал хороший выбор. У «Торонто» очень молодая команда, с большими амбициями. Да и сам Таварес из Торонто. Желаю ему, чтобы всё получилось», — сказал Ковальчук в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.