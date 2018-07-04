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«Сент-Луис» подписал новый контракт с пропустившим сезон-2017/18 Робби Фаббри

«Сент-Луис» подписал новый контракт с пропустившим сезон-2017/18 Робби Фаббри
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» подписал новый контракт с форвардом Робби Фаббри, информирует официальный сайт клуба. 22-летний игрок находился в статусе ограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано на один год, зарплата составит $ 925 тыс.

Минувший сезон Фаббри полностью пропустил из-за травмы колена, полученной в тренировочном лагере. Концовку сезона-2016/17 он пропустил из-за разрыва крестообразной связки того же колена.

Ранее сообщалось, что игрок получил одобрение от врачей на возобновление тренировочного процесса. В 123 матчах за «Сент-Луис» на счету Фаббри 29 заброшенных шайб и 37 результативных передач.

Другие трансферы «Сент-Луиса».

Нападающий «Сент-Луиса» Фаббри пропустит сезон-2017/18 из-за травмы
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