The Athletic: «Даллас» – главный претендент на Эрика Карлссона

По информации журналиста The Athletic Криса Стивенсона, «Даллас Старз» является главным претендентом на защитника «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона. По его сведениям, со стороны «Старз» в сделку по обмену может быть включён кто-то из молодых защитников из системы клуба – Миро Хейсканен или Юлиус Хонка.

При этом участие форварда «Сенаторз» Бобби Райана в возможной сделке не рассматривается. «Оттава» предложила Карлссону подписать восьмилетний контракт на $ 80 млн и в то же время дала ему разрешение на переговоры с другими клубами.

Следующий сезон – последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт – с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян. Напомним, после окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».