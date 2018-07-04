Кречин: история с обменом прав на Зернова в «Авангард» ещё не закончена

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин прокомментировал ситуацию с обменом прав на бывшего нападающего команды Дениса Зернова в «Авангард».

«Подробности мы обязательно расскажем, но позже. В данный момент история ещё не закончена, даже несмотря на то что совместная дисциплинарная палата КХЛ и ФХР признала правомерность обмена прав на Зернова в «Авангард». Представители хоккеиста не согласны с данным решением и планируют оспорить его. «Лада» действовала в рамках тех правил, которые были установлены, поэтому мы надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации. Чем дольше будут длиться судебные тяжбы, тем дольше игрок будет простаивать. Больше всего не хотелось бы осложнять карьеру Денису, которому нужно играть, а не ждать, когда где-то решат его судьбу», — цитирует Кречина пресс-служба клуба.