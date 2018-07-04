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Джон Карлсон привёз Кубок Стэнли в детский медицинский центр

Джон Карлсон привёз Кубок Стэнли в детский медицинский центр
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон сегодня, 4 июля, проводит свой день с главным трофеем НХЛ.

Он отправился в город Бетесду (пригород Вашингтона), где располагается комплекс медицинских научно-исследовательских центров. Карлсон организовал специальный сбор средств на развитие исследований в области диагностики и лечения редких видов рака головного мозга у детей. По статистике, такой диагноз в США ставится каждый день в среднем одному ребёнку при очень низком проценте выживаемости.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» журналиста Тарика Эль-Башира.

Напомним, ранее «Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с Карлсоном. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет. Сумма контракта — $ 64 млн ($ 8 млн за сезон).

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