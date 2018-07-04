Штястны: выбирая вариант с переходом в «Вегас», полагался на интуицию

Нападающий Пол Штястны, который подписал трёхлетний контракт с «Вегас Голден Найтс», сказал, что доверился интуиции, выбирая между «рыцарями» и «Виннипег Джетс».

«Настоящее сумасшествие. Я оказался в уникальном положении. Понимал, что в любом случае окажусь в замечательной команде, где у меня будут отличные возможности. И не только у меня, но и у семьи. Проиграть тут невозможно. Порой приходится доверять интуиции. Иногда только так можно понять, что тебе подходит лучше всего с точки зрения хоккея, семьи и так далее», — приводит слова Штястны официальный сайт НХЛ.