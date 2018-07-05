Александр Сёмин посетил следж-хоккеистов из «Красной Молнии»

Двукратный чемпиона мира Александр Сёмин принял участие в тренировке юных следж-хоккеистов на новой арене «Платинум» в Красноярске. Хоккеист признался, что потренироваться с молодыми ребятами для него большая радость.



На сегодняшний день в России уже девять команд по следж-хоккею (вид хоккея, созданный для людей с ограниченными возможностями, игроки передвигаются по льду на санях). К концу этого года лига планирует провести всероссийские соревнования для детских следж-хоккейных команд.



Александр Сёмин – бывший игрок «Вашингтон Кэпиталз», «Каролины Харрикейнз» и ряда других североамериканских и канадских клубов. В России 34-летний нападающий выступал за «Трактор», «Металлург Мг», «Сокол», «Химик» и «Торпедо». В мае 2018 года Сёмин подписал контракт с ХК «Витязь». В составе сборной России Александр дважды становился чемпионом мира (2008, 2012).